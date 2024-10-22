Госдума приняла три законопроекта против организаторов нелегальной миграции

Сегодня нижняя палата российского парламента одобрила в первом чтении три законопроекта, которые направлены на совершенствование миграционной политики.

В частности, принят законопроект о полном запрете для посреднических организаций принимать участие в приеме экзаменов у мигрантов. Еще одним законопроектом предлагается ввести внесудебную блокировку интернет-ресурсов, содержащих предложения о предоставлении незаконных услуг для мигрантов и реализации поддельных документов для оформления миграционного статуса.

Также депутаты поддержали законопроект об ужесточении санкций за подделку миграционных документов. Так, их изготовление или оборот предполагаются штрафы с конфискацией орудий совершения правонарушения: для юридических лиц – штраф от 5 до 10 млн рублей, за повторное совершение – от 10 до 60 млн рублей.

Как отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин, с начала года парламентом принято 7 законов, регулирующих миграционную сферу. «В настоящее время еще 6 (документов) находится на рассмотрении, планируем их принять до декабря», – уточнил он.

Москва, Светлана Антонова

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