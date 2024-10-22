В России вводится уголовная ответственность за контрабанду патогенов

Нижняя палата российского парламента приняла во втором и третьем чтениях поправки в Уголовный кодекс РФ об ответственности за контрабанду и нарушение безопасности при обращении с патогенами. Как пояснила пресс-служба Госдумы, изменения связаны с деятельностью американских биолабораторий на территории Украины.
Закон устанавливает уголовную ответственность на срок вплоть до 12 лет лишения свободы за провоз на территорию России патогенных биоорганизмов – вирусов, токсинов, биоагентов, полученных в результате различных генетических манипуляций и биосинтеза.
До 8 лет лишения свободы предусматривается за нарушения правил безопасности при обращении с патогенными биоорганизмами, либо принудительные работы на срок до 5 лет.
Москва, Светлана Антонова
Подписаться на ТГ-канал «Новый День – Передовица»
© 2024, РИА «Новый День»