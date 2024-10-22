Семьи военнослужащих с детьми-инвалидами получат жилищную льготу

Сегодня депутаты Госдумы поддержали в первом чтении законопроект, который дополняет перечень категорий россиян, имеющих внеочередное право на обеспечение жильем (жилищной субсидией). После окончательного утверждения документа, в этот список пополнят военнослужащие, имеющими ребенка-инвалида.

Как пояснил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин, сейчас право на внеочередное получение субсидии на приобретение или строительство жилья есть у военных, удостоенных звания Героя России, имеющих общую продолжительность службы 10 лет и более, многодетных отцов, но пока не распространяется на военнослужащих, воспитывающих ребенка-инвалида. «Справедливо распространить его и на семьи наших солдат и офицеров, где растут особенные дети, чтобы они могли жить в более комфортных условиях», – отметил он.

Володин подчеркнул, что «поддержка военнослужащих и их семей является приоритетом в работе Госдумы.

Москва, Светлана Антонова

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