МИД России выразил решительный протест Германии из-за создания балтийского штаба НАТО

Сегодня в МИД России был вызван посол ФРГ в Москве Александр Граф Ламбсдорфф, которому заявлен решительный протест в связи с созданием по инициативе Берлина на базе штаба ВМС Германии в восточногерманском Ростоке регионального штаба морского командования НАТО.

«Послу было указано, что этот шаг правящих кругов ФРГ стал продолжением курса на ползучую ревизию итогов Второй мировой войны и милитаризацию страны. Налицо грубое нарушение духа и буквы Договора об окончательном урегулировании в отношении Германии от 12 сентября 1990 г. («Договор 2+4»), в соответствии с положениями п. 3 ст. 5 которого она обязана не допускать размещения и развёртывания иностранных войск на территории бывшей ГДР. Потребовали от Берлина незамедлительных и исчерпывающих разъяснений», – пояснили в российском внешнеполитическом ведомстве.

В то же время МИД России обратил внимание, что в данном случае напрашиваются трагические параллели с ремилитаризацией Германией в 1936 г. Рейнской области в нарушение условий Версальского договора 1919 г.

«С российской стороны отмечено, что исторической амнезией заразились не только политики в европейских столицах, но и их кураторы в Вашингтоне, забыв, какой катастрофой для народов Европы и самой Германии обернулось тогда продиктованное слепой ненавистью к СССР молчаливое согласие Парижа и Лондона на действия руководства третьего рейха», – подчеркнул МИД.

«В Вашингтоне, Брюсселе и Берлине должны отдавать себе отчёт в том, что расширение военной инфраструктуры НАТО на территорию бывшей ГДР будет иметь самые негативные последствия и не останется без соответствующего ответа с российской стороны», – говорится в заявлении российского внешнеполитического ведомства.

Москва, Анастасия Смирнова

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