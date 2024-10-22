Госдума одобрила льготы при приеме в вузы для детей военнослужащих, участвовавших в боевых действиях на территории РФ

Нижняя палата российского парламента поддержала в первом чтении законопроект о льготах при приеме в вузы для детей военнослужащих, участвовавших в боевых действиях на территории РФ.

Как пояснил спикер Госдумы Вячеслав Володин, сейчас льготы при поступлении в вузы на бюджетные места имеют дети военнослужащих, направленных в другие государства им принимавших там участие в боевых действиях при исполнении служебных обязанностей. Дети участников военных действий на территории РФ таких льгот не имеют.

«Законопроект устраняет данный пробел. Дети защитников наших приграничных регионов, участников КТО смогут бесплатно учиться в вузах. Мы со своей стороны должны сделать все, чтобы поддержать ребят, чьи отцы защищают мир и порядок в нашей стране», – подчеркнул Володин.

Москва, Светлана Антонова

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