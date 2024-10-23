В Госдуме готовят наказание для нефтяных компаний за рост цен на бензин

Нефтяные компании необходимо лишить выплат из федерального бюджета, чтобы остановить рост цен на бензин и дизтопливо. С таким предложение выступил лидер партии «Справедливая Россия – За правду» и глава фракции «эсеров» в Госдуме Сергей Миронов. По его словам, существующая система слишком дорого обходится государству, но не помогает остановить подорожание автомобильного топлива.

Политик напомнил, что в настоящее время в рамках так называемого демпферного механизма в условиях высоких мировых цен нефтяным компаниям выделяются из бюджета средства, чтобы те продавали топливо на внутреннем рыке и не поднимали стоимость выше определенного уровня. По итогам 2023 года выплаты по демпферу составили 1,6 трлн рублей, за 4 месяца 2024 года они увеличились в 1,7 раза и превысили 626 млрд рублей.

«Эта система обходится казне в триллионы, да еще постоянно дает сбои, что автовладельцы ощущают на своем кошельке. В этом году ее и вовсе заклинило. Мы предложили другой вариант регулирования рынка: законодательно ограничить рост цен на АЗС уровнем инфляции, но Правительство и слышать об этом не хочет. Хорошо, раз считаете, что нашли такой сверхэффективный механизм, – заставьте его работать!» – подчеркнул парламентарий.

По его оценке, внутренние цены уже дошли до такого уровня, что перспектива отмены выплат по демпферу стала реальной. «Но вот хватит ли у Правительства духу выполнить правила, которые оно само установило. Прошлой осенью, когда выплаты по демпферу сократили вдвое, нефтяное лобби стало угрожать дефицитом топлива, и власть пошла на попятную. Рассчитываю, что на этот раз действия виновников подорожания бензина и дизтоплива не останутся без ответа», – подчеркнул Миронов.

Москва, Светлана Антонова

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