Замминистра энергетики РФ отправлен под домашний арест

Заместитель министра энергетики РФ Сергей Мочальников, обвиняемый в злоупотреблениях должностными полномочиями, отправлен под домашний арест. Такое решение принял Никулинский районный суд Москвы.

«Постановлением Никулинского районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство органов предварительного расследования об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении Мочальникова Сергея Викторовича, с установлением на период прохождения домашнего ареста определенных запретов и ограничений», – говорится в сообщении пресс-службы столичных судов общей юрисдикции.

Мочальников обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 285 УК РФ (Злоупотребление должностными полномочиями). В МВД уточнили, речь идет о крупных махинациях по во время ликвидации угольных шахт. По версси следствия, в период с 2014 по 2023 год «должностными лицами Минэнерго России с подконтрольными организациями заключен ряд контрактов, которые предусматривали выполнение подрядных работ по ликвидации убыточных и неперспективных угольных шахт и разрезов». Фактически работы были проведены не в полном объеме.

Ранее сообщалось, что по уголовному делу задержан также бывший замминистра энергетики РФ Анатолий Яновский.

Москва, Светлана Антонова

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