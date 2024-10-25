Банк России усиливает давление на отечественную экономику

Банк России с помощью повышения ключевой ставки усиливает давление на отечественную экономику. Об этом заявил лидер партии «Справедливая Россия – За правду» и глава фракции «эсеров» в Госдуме Сергей Миронов.

Политик обратил внимание, что Центробанк таким образом уже добился торможения темпов роста ВВП и будет дальше развивать этот «успех». «На днях зампред ЦБ Алексей Заботкин заявил, что высокая ключевая ставка будет «стимулировать перераспределение ресурсов к наиболее эффективным компаниям». Кто же «эффективен» в ситуации, созданной ЦБ, – это банки, экспортеры сырья, торговые сети. Им и так хорошо, а станет еще лучше. А промпредприятия, особенно высокотехнологичные, малый и средний бизнес обречены выживать во все более тяжелых условиях», – подчеркнул парламентарий.

При этом Миронов отметил, что с момента начала последнего цикла повышения ставок в середине 2023 года рублевые депозиты юрлиц выросли почти на 10 трлн рублей, что говорит о «заморозке» инвестиций. «Причина понятна: если у предприятия есть деньги, то сегодня на них можно реально заработать, только положив на банковский депозит. Не пустить в оборот, не направить на повышение производительности труда, а отдать банку. Например, депозитные сделки среднего и малого бизнеса за год выросли в 2,5 раза. Это и есть перекачка ресурсов, о чем говорил господин Заботкин. Рост ключевой ставки – не только заморозка инвестиций, подорожание нацпроектов, свертывание программ льготного кредитования, но и обескровливание экономики в пользу спекулятивного капитала. А вот чего никогда не даст рост ключевой ставки, так это снижения инфляции. Что мы и наблюдаем все последние месяцы», – констатировал Миронов.

Сегодня Банк России повысил ключевую ставку на процентных пункта до 21% годовых и допустил дальнейшее увеличение её уровня. Свое решение ЦБ мотивировал высоким инфляционным давлением, против которого безуспешно борется уже почти год с помощью ужесточения денежно-кредитной политики.

Москва, Светлана Антонова

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