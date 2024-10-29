Госдума приняла пакет законопроектов для противодействия нелегальной миграции

Сегодня нижняя палата российского парламента одобрила во втором и третьем чтениях четыре закона, направленных на борьбу с незаконной миграцией. В числе принятых документов – поправки в Уголовный кодекс об ужесточении наказания для нелегалов и организаторов каналов легализации для иностранцев.

В частности, согласно этим поправкам, к числу особо тяжких преступлений отнесена организация незаконной миграции организованной группой или в целях совершения тяжких или особо тяжких преступлений. Наказание составит: лишение свободы сроком от восьми до 15 лет (ранее максимальный срок составлял до семи лет); штраф от 3 млн до 5 млн рублей; лишение права занимать определенные должности на срок до 10 лет.

Также установлены меры повышенной ответственности за подделку или оборот поддельных документов, за преступления, связанные с фиктивной регистрацией и постановкой на учет иностранных граждан. За это теперь предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от двух до шести лет.

Еще один принятый закон устанавливает, что обстоятельством, отягчающим наказание, теперь будет признаваться совершение преступления лицом, незаконно находящимся на территории РФ. «Это позволит устанавливать при вынесении приговоров нелегальным мигрантам более высокую меру ответственности, избегая условных сроков», – пояснил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Вместе с тем, установлен полный запрет для посредников принимать участие в организации и приеме экзаменов у мигрантов. «В декабре 2023 года, после инициирования Государственной Думой надзорных мероприятий в этой сфере: количество посреднических организаций сократилось в четыре раза – с 622 до 156 мест проведения экзамена; число мигрантов, не сдавших экзамен, возросло до 30%; доход в бюджет от данных мероприятий увеличился в пять раз, возросла стоимость услуги за прием экзамена», – уточнил Володин.

«Закон обяжет Правительство определить точный размер платы за экзамен, что в том числе сделает невыгодными попытки организации теневого рынка», – подчеркнул он.

Четвертый закон предусматривает внесудебную блокировку интернет-ресурсов, содержащих предложения о предоставлении незаконных услуг мигрантам и реализации поддельных документов для оформления миграционного статуса.

«Принятые законы позволят сформировать законодательное поле в части противодействия незаконной миграции и снизить количество преступлений в этой сфере. Теперь у надзорных и правоохранительных органов, профильных министерств есть все возможности для эффективной борьбы с противоправными действиями иностранных граждан, находящихся на территории нашей страны, а также с пособничеством в этом», – заверил спикер Госдумы.

Москва, Анастасия Смирнова

Подписаться на ТГ-канал «Новый День – Передовица»

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube