«Мы стоим перед выбором…» Депутат Госдумы сравнил повышение ключевой ставки с введением антироссийских санкций

Повышение ключевой ставки Центробанком до 21% годовых ведет к стагнации отечественной экономики и сравним с введением антироссийских санкций. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил председатель комитета Госдумы по защите конкуренции Валерий Гартунг сегодня в нижней палате парламента.

«Фактически подъем ключевой ставки до 21% привел к росту ставок в реальном секторе экономики по кредитованию до 26%. На данный момент это просто запретительный уровень. И фактически обрабатывающие отрасли, которые за последние два года обеспечили основной вклад в экономический рост, импортозамещение, в укрепление обороноспособностей страны, – фактически эти отрасли, которые на полном ходу сейчас развернули расширение своих мощностей, – они вынуждены сворачивать все инвестиционные проекты», – констатировал парламентарий.

По его оценке, сейчас Россия оказалась в ситуации, когда новый тренд развития экономики в России меняется на стагнацию. «Мы стоим перед выбором: либо мы продолжим развитие российской экономики, прежде всего в обрабатывающих отраслях, либо мы свернем экономическую активность, и фактически нанесем удар, в том числе, и по обороноспособности страны. Если кто забыл, у нас вообще-то ведутся боевые действия, и на минуточку, страны, с которыми у нас сегодня идет противостояние, у них суммарный ВВП в 38 раз выше нашего. И в этой ситуации пригасить экономический рост – это все равно что присоединиться к санкциям против российской экономики», – подчеркнул Гартунг.

«Мне кажется, мы должны другие решения принимать <…>, чтобы все-таки продолжить тренд российской экономики, развитие российской экономики…» – отметил депутат.

Москва, Анастасия Смирнова

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