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Среда, 30 октября 2024, 16:36 мск

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Госдума единогласно поддержала конфискацию имущества за организацию нелегальной миграции

Нижняя палата российского парламента единогласно поддержала во втором и третьем чтениях поправки в статью 104.1 Уголовного кодекса РФ, дополняющие ее статьей 322.1 «Организация незаконной миграции». Как следует из документа, деньги, имущество и ценности, полученные в результате организации незаконной миграции, будут конфисковывать.

Депутаты рассчитывают, что такая мера наказания способна остановить нарушителей закона на фоне рост преступлений в этой сфере. По данным МВД, в 2023 году их число увеличилось на 79,6%, за семь месяцев 2024 года – в 2,8 раза по сравнению с аналогичным показателем прошлого года.

«Этот закон стал 12-м с начала 2024 года из числа направленных на совершенствование миграционной политики», – уточнил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Москва, Светлана Антонова

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