Политика «удушения»: в Госдуме снова заговорили о необходимости подчинить Банк России государству

Денежно-кредитная политика Банка России и повышение ключевой ставки до 21% направлена на «удушение» производственного сектора, считает заместитель председателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Николай Коломейцев. По его словам, требуется тщательная проверка деятельности ЦБ, который следует принципам вашингтонского консенсуса и стал «тормозом» для отечественной экономики.

Парламентарий обратил внимание, что правительство и Центробанк проводят разнонаправленную политику: с одной стороны, очевидны попытки развития отечественной промышленности, с другой – создаются условия, при которых это развитие невозможно.

«В принципе денежно-кредитная политика направлена на удушение производственного сектора <…> И получается, что у нас идут разнонаправленные действия политики правительства <…> Любое действие правительства поднятием ставки на одну позицию отнимает у бюджета одномоментно 110 миллиардов рублей. Поэтому мы считаем, и неоднократно вносили закон о возвращении статуса Центрального банка, который будет государственным», – отметил Коломейцев, выступая сегодня на брифинге в Госдуме.

Депутат отметил, что повышение ключевой ставки приводит, в том числе, и к росту инфляции, с которой Банк России якобы пытается бороться. «Вот представьте, вы руководитель предприятия. Вам повысили стоимость заемных средств. Вы это включите в цену, в противном случае вы будете банкротом. Это же напрямую влияет на инфляцию… Даже Чингисхан больше 10% дань не брал. Понимаете? Потому что считал, что никто в разоренном состоянии ее не будет платить. А у нас Банк России 21% ключевая ставка... Посчитайте маржинальную нагрузку», – пояснил он.

При этом Коломейцев отметил, что Банк России нарушает статью 75 Конституции, в которой говорится о его обязанности обеспечить устойчивость национальной валюты. «Ну какая же устойчивость, если за прошедшие 10 лет он почти в 4 раза девальвировал валюту?! Но ответственности почему-то нет», – уточнил он.

При парламентарий заявил, что «у руля кредитно-денежной политики у нас, по мнению экспертов, находятся праволибералы «чубайсовской закваски». «Так вот их адепт Милтон Фридман получил Нобелевскую премию в 1978 году как раз по монетаризму. В его нобелевской речи написано, что страна, у которой монетизация (экономики) меньше 50%, является самоубийцей. Докладываю вам, за последние 30 лет монетизация нашей экономики всего 4 года чуть больше 50% – 52, 53, 54 (процента)… Зачем же нам банк, который на самом деле выполняет принципы Вашингтонского консенсуса, изымая денежную массу из кровеносной системы страны?!» – сказал Коломейцев.

«На самом деле наша банковская система является не кровеносной системой экономики, как это положено по нормальным экономическим и финансовым законам, а является главным тормозом развития» – констатировал депутат.

Москва, Светлана Антонова

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