В Москве студенту вынесен суровый приговор после обучения терроризму и за подготовку поджога военкомата

В Москве вынесен обвинительный приговор студенту Ибрагиму Оруджеву за обучение терроризму и приготовление к поджогу военкомата. Как сообщила пресс-служба столичной прокуратуры, фигурант приговорен к 16 годам лишения свободы.

В надзорном ведомстве уточнили, что в период с апреля 2022 года по ноябрь 2023 года Оруджев, будучи сторонником деятельности украинских террористических организаций, прошел обучение для осуществления подрывной деятельности и терактов. В частности, по данным следствия, он изучал правила обращения с оружием, взрывными устройствами, взрывчатыми веществами и предметами, представляющими опасность для окружающих.

Согласно материалам дела, Оруджев, находясь на территории Москвы, 10 ноября 2023 года осуществил разведку территории одного из районных объединенных военных комиссариатов с целью его поджога.

С учетом позиции государственного обвинителя прокуратуры г. Москвы суд признал Оруджева виновным по ст. 205.3 УК РФ (обучение терроризму), ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ (приготовление к террористическому акту).

Предполагается, что отбывать первые 3 года из назначенного наказания он будет в тюрьме, оставшиеся – в исправительной колонии строгого режима.

В ведомстве уточнили, что приговор в законную силу не вступил.

Москва, Светлана Антонова

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