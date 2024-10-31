В России будут создавать цифровой профиль мигрантов

В России планируется создать информационную систему с цифровыми профилями мигрантов. Об этом сообщил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, который по поручению главы государства будет координировать работу по реализации миграционной политики в стране.

«Нужно будет охватить все ключевые направления государственной миграционной политики. Эта политика должна действительно отвечать интересам граждан нашей страны, а не каких-то чужих государств, не каких-то иностранных государств или групп государств, сколь бы важны они для нас ни были», – подчеркнул Медведев.

По его словам, среди приоритетов – аудит и совершенствование информационных систем. «Без этого невозможно создать цифровой профиль мигранта, который позволит идентифицировать иностранных граждан на всей территории нашей страны. Это пора уже сделать, несмотря на масштабы страны, несмотря на затратность этой темы, несмотря на необходимость использовать самые передовые технологии», – пояснил он.

При этом зампред Совбеза обратил внимание, что цель такой работы – «установить жесткий контроль за всеми миграционными процессами на территории России».

«Мы должны точно знать, кто и зачем к нам прибыл, где он работает и живет, готов ли он интегрироваться в российское общество; препятствовать образованию замкнутых этнических анклавов, которые дают или создают, прямо скажем, благодатную почву для распространения экстремизма и терроризма», – сказал Медведев.

Москва, Светлана Антонова

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