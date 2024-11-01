Вскрыты крупные махинации в «Росжилкомплексе» Минобороны: арестован замначальника филиала «Южный»

Заместитель начальника филиала «Росжилкомплекса» Минобороны России Сергей Тера арестован по уголовному делу о многомиллионном хищении бюджетных средств при предоставлении жилищных субсидий. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета.

В ведомстве уточнили, что уголовное дело расследуется в отношении не только Сергея Теры, но группы граждан – Марины Тера, Ирины Шустовой, Залины Каировой и Марины Дзукаевой, которые обвиняются в мошенничестве при получении выплат, совершенном организованной группой, злоупотреблении должностными полномочиями и покушении на получение взятки в особо крупном размере.

Фигурантами также являются Геннадий Гаев, обвиняемый в мошенничестве при получении выплат, совершенном организованной группой, покушении на дачу взятки в особо крупном размере, и Эльбрус Тебиев, обвиняемый в мошенничестве при получении выплат.

По данным следствия, в 2021-2024 годах Сергей Тера, Марина Тера, Шустова, Каирова и Дзукаева за взятку оказали содействие Гаеву и Тебиеву в получении жилищных субсидий в увеличенном размере путем внесения в жилищные дела недостоверных сведений, в результате чего был причинен ущерб государству в лице Минобороны России в размере нескольких десятков миллионов рублей.

«В отношении Сергея Теры избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, остальным фигурантам в виде домашнего ареста. На имущество обвиняемых стоимостью более 8 миллионов рублей наложен арест», – уточнили в СК.

Уголовное дело в отношении Гаева выделено в отдельное производство и направлено военному прокурору для утверждения обвинительного заключения.

Москва, Светлана Антонова

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