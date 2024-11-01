В Москве арестован ещё один фигурант дела крупном мошенничестве в «Военторге»

Мещанский районный суд Москвы принял решение об аресте ещё одного фигуранта по делу о мошеннических действиях АО «Военторг». Как сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции, под стражу до 30 декабря отправлен топ-менеджер Дзержинской швейной фабрики «Русь» Дмитрий Громов.

Руководитель предприятия обвиняется о в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Расследованием установлено, что АО Дзержинская швейная фабрика «Русь» совместно с иными лицами, при исполнении государственных контрактов, путем обмана относительно реальной стоимости поставляемых товаров, реализовали их по завышенной стоимости Министерству обороны РФ, причинив ущерб в особо крупном размере.

Ранее наряду с другими фигурантами был арестован глава «Военторга» Владимир Павлов, который обвиняется в хищении в особо крупном размере при исполнении госконтрактов для нужд Минобороны. Согласно данным МВД, следователям удалось установить махинации почти на 400 млн рублей.

Москва, Светлана Антонова

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