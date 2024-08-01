Суд арестовал гендиректора «Военторга» Владимира Павлова

Сегодня Мещанский районный суд Москвы принял решение об аресте до 30 сентября генерального директора компании «Военторг» Владимира Павлова, который обвиняется в хищении в особо крупном размере при исполнении госконтрактов для нужд Минобороны.

Павлов на заседании вину не признал, пообещал никуда не скрываться и сотрудничать со следствием, чтобы «доказать свою невиновность, уточняет РИА «Новости».

По версии следствия, в 2019 году глава и сотрудники «Военторга» вступили в преступный сговор с другими соучастниками в Москве, Северной Осетии, Ставропольском крае, Псковской области и других регионах для хищения денежных средств Минобороны. Фигуранты обеспечили заключение государственных контрактов на поставку «Армейских несессеров» на общую сумму около 625 млн рублей.

С декабря 2019 года по декабрь 2022-го соучастники приобрели требуемую продукцию у компаний-производителей через подконтрольные им организации, бенефициаром которых был 41-летний уроженец Северной Осетии, а затем «путем обмана представителей Минобороны России и Федерального казначейства» реализовали ее, необоснованно увеличив цену на сумму свыше 400 млн рублей.

Минобороны России и бюджету РФ в результате эти действий «причинен ущерб в особо крупном размере».

Москва, Елена Володина

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