В Курской области российские войска предотвратили попытку прорыва ВСУ через государственную границу РФ в районе населенного пункта Новый Путь, а также отразили 11 контратак противника в направлении Дарьино, Зеленого Шляха, Малой Локни, Николаево-Дарьино и Новоивановки. Об этом говорится в сводке министерства обороны РФ о ходе операции по уничтожению украинских войск по итогам прошедших суток на курском направлении.

В ведомстве уточнили, что в ходе боев на этих участках фронта ВСУ потеряли до 80 человек убитыми и ранеными. При этом были уничтожены два танка, две боевые машины пехоты, четыре боевых бронированных машины и четыре автомобиля. Два военнослужащих ВСУ сдались в плен.

Вместе с тем подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение формированиям десяти бригад ВСУ вблизи Дарьино, Леонидово, Николаево-Дарьино, Новоивановки и Плёхово. В то же время армейская авиация артиллерия нанесли удары по скоплениям живой силы и техники 12-ти бригад противника в районах 19-ти населенных пунктов Курской области. Оперативно-тактической авиацией и ракетными войсками нанесены удары по районам сосредоточения резервов ВСУ в Сумской области.

В итоге за сутки потери ВСУ составили более 300 военнослужащих, уничтожены четыре танка, шесть боевых машин пехоты, шесть боевых бронированных машин, а также два миномета и 11 автомобилей.

Курск, Анастасия Смирнова

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