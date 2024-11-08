Кремль прояснил позицию Путина в случае переговоров с Трампом по Украине

Заявление президента РФ Владимира Путина о готовности обсуждать урегулирование конфликта на Украине с победившим на выборах главы США Дональдом Трампом не означают, что цели России меняются. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Представитель Кремля пояснил, что лидер РФ не говорил, что цели военной операции меняются, и подчеркнул, что «ни о каких изменениях речи не шло» (здесь и далее цитаты по РБК). «Об открытости к диалогу со всеми заинтересованными сторонами Путин говорил неоднократно и ранее, это тоже нужно обязательно помнить», – сказал Песков, уточнив, что это не подразумевает корректировку требований Москвы по прекращению конфликта.

Путин озвучил условия для прекращения огня в июне. Речь идет о выводе украинских войск из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, признании этих территорий российскими, отмене западных санкций против Москвы и внеблоковом статусе Украины.

По словам Пескова, готовность и открытость Путина к диалогу сохраняется, «вчера она была акцентирована главой российского государства», но сейчас конкретики по этому вопросу нет. «Но мы с вами также слышали в ходе предвыборной кампании заявления господина Трампа о том, что он имеет в виду сам позвонить Путину», – отметил спикер Кремля.

Накануне Путин на форуме «Валдай» сказал, что не хотел бы комментировать заявления Трампа, сделанные во время предвыборной кампании, так как это было «сказано сознательно в борьбе за голоса избирателей». «А то, что было сказано по стремлению восстановить отношения с Россией, способствовать завершению украинского кризиса, на мой взгляд, мне кажется, это заслуживает внимания как минимум», – пояснил глава российского государства.

На вопрос о том, готов ли президент РФ к дискуссиям с Трампом, Путин ответил утвердительно.

Москва, Анастасия Смирнова

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