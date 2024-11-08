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«Нелегал – 2024»: Из России выдворено порядка 20 тысяч мигрантов

В рамках операции «Нелегал – 2024» в России выявлено более 106 тысяч нарушений миграционного законодательства и принято 20 тысяч решений об административном выдворении и депортации. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, органами внутренних дел и органами государственной безопасности возбуждено также более 4 тысяч уголовных дел, связанных с организацией незаконной миграции.

«Возбуждено 684 уголовных дела по другим составам, в том числе касающимся незаконного пересечения государственной границы, незаконного оборота оружия, наркотических средств и психотропных веществ», – уточнила Волк.

Операция «Нелегал» ежегодно проводится МВД России, ФСБ России и Росфинмониторингом во взаимодействии с компетентными органами государств – членов Организации Договора о коллективной безопасности. Его цель – противодействие незаконной миграции, в том числе пресечение деятельности работающих в этой сфере организованных групп и преступных сообществ с международными и межрегиональными связями.

Москва, Елена Володина

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Метки / Нелегальная миграция

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