МИД России заявил, что Москва готова выслушать предложения Трампа по Украине

Москва готова выслушать предложения избранного президента США Дональда Трампа по урегулированию ситуации на Украине. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, обратив внимание, что простого решения этой проблемы быть не может.

«Мы предельно тщательно, ответственно и внимательно подходим к любым идеям, которые предлагаются странами в этой сфере», – заявил Рябков, слова которого приводит «Интерфакс».

«Если с американской стороны последуют какие-то сигналы о том, что у них есть идеи, как двигаться дальше в плоскости урегулирования, а не в плоскости дальнейшей накачки киевского режима всеми видами помощи в ожидании, что в конечном счете это приведет все к тому же стратегическому поражению Москвы, то мы несомненно сделаем максимум для того, чтобы это проанализировать и выработать ответ», – подчеркнул замглавы МИД России.

Рябков уточнил, что декларации, заявления, обещания и сигналы с американской стороны поступают по разным линиям и на всех уровнях. «И это все фиксируется. Но нужны действия, и оценки нами будут даваться по конкретным делам будущей администрации. 47-й теперь уже президент США стал известен, и он нам известен по его предыдущему хождению во власть. Я думаю, что некоторые посылы с его стороны относительно сверхбыстрого урегулирования ситуации на Украине – это не более, чем риторика, это не более, чем способ привлечь к себе дополнительное внимание на предвыборном отрезке», – уточнил Рябков.

«Понятно, что простого решения этой проблемы или этих проблем, связанных с происходящим на Украине и вокруг нее, быть не может», – добавил Рябков.

«У нас нет конъюнктурных колебаний и нет постановки наших коренных интересов в зависимость от того, кто в конечном итоге находится в Овальном кабинете Белого дома. Об этом, кстати, достаточно определенно было сказано в заявлении МИД России, опубликованном на следующий день после выборов в США», – заявил заместитель министра.

Москва, Анастасия Смирнова

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