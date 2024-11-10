Дело о взятке на 5 млрд рублей: суд в Москве арестовал имущество бывшего сотрудника МВД

Басманный суд Москвы арестовал имущество семьи бывшего начальника 3-го отделения 4-го отдела управления по борьбе с преступлениями в сфере информационно-телекоммуникационных технологий («К») МВД РФ Георгия Сатюкова, заочно арестованного по обвинению в получении самой крупной в истории МВД взятки в 5 млрд рублей. Об этом говорится в судебных документах, которые приводит ТАСС.

Как уточняется, под арест подпали многочисленные счета, ценные бумаги и драгоценные металлы, находящиеся в собственности брата, отца и матери Сатюкова. Также арестована недвижимость его семьи.

Уголовное дело в отношении Сатюкова было возбуждено в августе 2023 года. Он обвиняется по ч. 6 ст. 290 УК РФ – в получение взятки в особо крупном размере, сумма которой составляет 5 млрд рублей. Сатюков, как и второй фигурант дела Дмитрий Соколов, которого следователи считают посредником, заочно арестован и объявлен в международный розыск.

По данным следствия, Сатюков и Соколов под угрозой уголовного преследования навязали покровительство системному администратору криптобиржи World Exchange Services Pte. Ltd., зарегистрированной в Сингапуре, Алексею Иванову.

Москва, Светлана Антонова

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