Госдума одобрила запрет на усыновление детей гражданами государств, где разрешена смена пола

Сегодня нижняя палата российского парламента поддержала во втором и третьем чтениях закон, который запрещает усыновление российских детей или передачу их под опеку гражданам государств, где разрешена смена пола.

В Госдуме подчеркнули, что политика Запада в отношении детей губительна, в этой ситуации крайне важно исключить любое посягательство на возможное изменение пола любым способом при усыновлении за рубеж.

Как отмечал ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин, с 1993 года иностранцы усыновили 102 403 ребенка из России.

Москва, Светлана Антонова

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