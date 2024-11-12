Двойственность проблемы: решения правительства РФ провоцируют рост инфляции и повышение ставки ЦБ

Рост инфляции в России провоцируют некоторые решения правительства РФ, после чего Центробанк поднимает ключевую ставку. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, двойственность ситуации связана не только с повышением цен на продовольствие, но с ростом стоимости жилья.

Володин обратил внимание, что в настоящее время фиксируется снижение спроса на жилье. «С другой стороны, несмотря на то что снижается количество покупаемого жилья, Министерство строительства, если поглядеть даже [на] текущий год – с первого квартала по четвертый, – увеличило стоимость квадратного метра жилья, рыночную стоимость, на 15-20%», – указал он (цитаты по сайту Госдумы).

«Если на рынке снижается покупка жилья, зачем здесь увеличивать стоимость, тем самым еще более делать жилье недоступным? Вот мы будем разбираться в этих вопросах. Может быть, мы эти вопросы зададим профильным руководителям министерств и нашему профильному комитету? В ситуации, когда мы должны бороться с инфляцией, министерство допускает такие решения», – отметил Володин.

В то же время глава Госдумы напомнил о ситуации с тарифами на услуги ЖКХ. «В прогнозах, которые поступили вместе с бюджетом, мы с вами видим предложение ФАС: 11,9% – рост тарифов на следующий год при установленной инфляции на следующий год 4,5%. Тогда, может быть, мы этот вопрос тоже начнем обсуждать? Это что, не влияет на принимаемые решения ЦБ? Влияет. Или не влияет рост стоимости масла и продуктов питания? Влияет. Или мы [на] это не смотрим и говорим лишь о том, что растет ставка?» – констатировал он.

Москва, Светлана Антонова

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