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«Не надо держать нас за дураков!..» В Госдуме возмущены новой «модой» чиновников

Фото: официальный сайт Госдумы РФ

Объяснения резкого подорожания продовольственных товаров в России ростом потребительского спроса не выдерживает критики. Как заявил лидер партии «Справедливая Россия – За правду» и глава фракции «эсеров» в Госдуме Сергей Миронов, подобная «мода» чиновников свидетельствует, что у правительства нет внятного плана по борьбе с инфляцией.

«Тревожит не только рост цен, но и отсутствие у правительства внятного ответа о его причинах, а значит, и четкого плана действий по его обузданию. Вместо этого чиновники взяли за моду объяснять подорожание продуктов ростом потребления. Оказывается, виновато население! Оно настолько разбогатело, что стало пачками лопать сливочное масло, пристрастилось к молоку и картошке. В прошлом году также внезапно народ набросился на куриное яйцо. На это можно сказать только одно: господа, не надо держать нас за дураков!» – подчеркнул политик.

По его словам, подобное «объяснение» крайне удобно тем, что освобождает от ответственности, поиска виновников подорожания и принятия мер к ним.

«Получается, все ни при чем и спросить не с кого. Нас такой подход не устраивает! Если правительство не готово поднимать тему растущих цен, пусть Дума станет площадкой для такого обсуждения. Предлагаю создать комиссию или постоянно действующую рабочую группу, где депутаты, эксперты, представители бизнеса и ведомств смогут не только поставить точный диагноз, но и наметить пути лечения инфляционного недуга, охватившего рынок продовольствия», – заключил Миронов.

Москва, Светлана Антонова

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