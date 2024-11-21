Из Банка России уходит первый заместитель Набиуллиной

Первый заместитель председателя Банка России Ольга Скоробогатова покидает свою должность со 2 декабря. Как сообщила пресс-служба регулятора, она приняла решение продолжить карьеру вне Центробанка.
Комментируя эту отставку, глава ЦБ Эльвира Набиуллина отметила, что Скоробогатова причастна к созданию платежной инфраструктуры – многие удобные сервисы, которыми ежедневно пользуются десятки миллионов людей, появились во многом благодаря ее работе.
Напомним, в конце октября стало известно об отставке советника Набиуллиной Ксении Юдаевой, которая ранее занимала должность первого заместителя глав ЦБ.
Москва, Светлана Антонова
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