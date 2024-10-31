Советник Набиуллиной покинула Банк России

Советник главы Банка России, а ранее первый заместитель Эльвины Набиуллиной Ксения Юдаева ушла из Центробанка. Как говорится в сообщении регулятора, она «приняла решение продолжить свою карьеру вне Банка России».

Комментируя уход Юдаевой, председатель ЦБ отметила, что она «внесла неоценимый вклад в становление Банка России как современного института». «Именно она помогла внедрить механизм таргетирования инфляции. Вместе с ней мы проходили через череду кризисов <…> То, что нам удалось сохранить финансовую стабильность в кризисы, – это во многом ее заслуга», – заявила Набиуллина.

Ранее сообщалось, что кандидатура Юдаевой выдвинута на должность исполнительного директора от России в Международном валютном фонде.

Юдаева работала в Банке России с 2013 года.

Москва, Анастасия Смирнова

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