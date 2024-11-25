Валютный обвал: ЦБ повысил курс доллара до 103 рублей, евро – 108

Сегодня Банк России повысил курсы основных иностранных валют на завтра, 26 ноября. В частности, американский доллар превысил уровень в 103 рубля. Это произошло впервые с марта 2022 года.

Официальный курс «американца» повышен на 1,21 рубля до 103,7908 рубля, евро – на 1,45 рубля до 108,8705 рубля, китайского юаня – на 26,3 копейки до 14,2057 рубля, следует из данных Банка России.

Как считает аналитик BitRiver Владислав Антонов, ситуация на локальном валютном рынке остается напряженной. «Давление на рубль может усилиться в ближайшее время из-за комбинации геополитических факторов и новых санкционных ограничений. Единственным фактором поддержки может стать предстоящий налоговый период, когда экспортеры традиционно увеличивают продажи валютной выручки, но этого может оказаться недостаточно для существенного укрепления рубля в текущих условиях», – говорится в обзоре эксперта, который цитирует «Прайм».

При этом аналитик обратил внимание, что власти не комментируют ситуацию, что может означать дальнейшее подорожание иностранной валюты. «Рубль никогда сам не разворачивается. А учитывая, что после введения санкций против Мосбиржи валютного рынка по сути больше нет, то он находится в руках ЦБ, а значит, управляемый. По моим расчетам, пробой уровня 105 рублей откроет доллару дорогу к отметке 115 рублей – новая реальность в условиях санкций и затруднений в расчетах», – пояснил Антонов.

Москва, Анастасия Смирнова

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