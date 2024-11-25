Детей мигрантов не возьмут в школу без знания русского языка: в Госдуму внесли проект закона

В Госдуму внесен законопроект, который запрещает принимать в российские школы детей мигрантов, которые не знают русского языка. Документ опубликован в электронной базе нижней палаты парламента.

В законопроекте оговаривается, что иностранные граждане будут приниматься на обучение по основным общеобразовательным программам при условии предъявления документа, подтверждающего законность их нахождения на территории РФ. При этом при приеме в школу необходимо будет успешно сдать тестирование на знание русского языка.

«Лица, не прошедшие тестирование на знание русского языка, достаточное для освоения образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, не допускаются до освоения указанных образовательных программ», – говорится в проекте документа.

Закон в случае его принятия вступит в силу с 1 апреля 2025 года.

Москва, Светлана Антонова

Подписаться на ТГ-канал «Новый День – Передовица»

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube