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Понедельник, 25 ноября 2024, 22:02 мск

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Детей мигрантов не возьмут в школу без знания русского языка: в Госдуму внесли проект закона

В Госдуму внесен законопроект, который запрещает принимать в российские школы детей мигрантов, которые не знают русского языка. Документ опубликован в электронной базе нижней палаты парламента.

В законопроекте оговаривается, что иностранные граждане будут приниматься на обучение по основным общеобразовательным программам при условии предъявления документа, подтверждающего законность их нахождения на территории РФ. При этом при приеме в школу необходимо будет успешно сдать тестирование на знание русского языка.

«Лица, не прошедшие тестирование на знание русского языка, достаточное для освоения образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, не допускаются до освоения указанных образовательных программ», – говорится в проекте документа.

Закон в случае его принятия вступит в силу с 1 апреля 2025 года.

Москва, Светлана Антонова

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