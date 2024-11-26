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Вторник, 26 ноября 2024, 14:51 мск

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Госдума запретила продавать детям газосодержащие товары

Нижняя палата российского парламента одобрила во втором и третьем чтениях закон, ограждающий детей от потенциально опасных газосодержащих товаров, которые они могут использовать для сниффинга. Речь идет, в том числе, о баллончиках для заправки зажигалок и портативных туристских газовых плитах.

В частности, вводится административное наказание: для физических лиц штрафы составят до 60 тысяч рублей, для должностных лиц – до 300 тысяч рублей, для юридических лиц – до 600 тысяч рублей.

Ранее Госдума приняла законы, запрещающие продажу закиси азота – так называемого «веселящего газа» – не в медицинских и промышленных целях, а также ввела административную ответственность за пропаганду его употребления.

Москва, Светлана Антонова

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Метки / Госдума

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