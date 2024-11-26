Военнослужащим, воспитывающим ребенка-инвалида, дадут жилищную льготу

Нижняя палата российского парламента приняла во втором и третьем чтениях закон, который дополняет перечень категорий россиян, обладающих внеочередным правом на обеспечение жильем (жилищной субсидией), военнослужащими, имеющими ребенка-инвалида.

Как пояснил спикер Госдумы Вячеслав Володин, в настоящее время право на внеочередное получение субсидии на приобретение или строительство жилья есть у военных, удостоенных звания Героя России, имеющих общую продолжительность службы 10 лет и более и многодетных отцов.

«Но на военнослужащих, воспитывающих ребенка-инвалида, такое право не распространяется. Справедливо распространить его и на семьи наших солдат и офицеров, где растут особенные дети, чтобы они могли жить в более комфортных условиях», – пояснил он.

Как подчеркнул Володин, «поддержка военнослужащих и их семей – приоритет в работе Госдумы». «Защитники Отечества должны быть уверены, что государство делает все, чтобы их близкие были окружены заботой», – добавил спикер Госдумы.

Москва, Светлана Антонова

Подписаться на ТГ-канал «Новый День – Передовица»

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube