Госдума ужесточила санкции за утечку персональных данных россиян

Государственная Дума приняла во втором и третьем чтении поправки в законодательство, которые ужесточают наказание за злоупотребление коммерческими структурами в сфере сбора и обработки персональных данных.

Согласно документу, согласие на обработку персональных данных должно будет оформляться отдельно от других документов, в том числе клиентских договоров. Кроме того, предлагается запретить продавцу или владельцу агрегатора ограничивать доступ потребителя к информации в связи с отказом предоставить персональные данные за исключением случаев, когда такая обязанность предусмотрена законом.

Как поясняли авторы поправок, нередко положения о согласии на обработку персональных данных включаются в пользовательские соглашения, а также другие юридические документы, которые размещаются в Интернете или предоставляются офлайн. Собранные данные затем используются для рекламных рассылок и спам-звонков.

В соответствии с законом, который предполагается ввести в действие с 1 марта 2025 года, нарушителям будет грозить ответственность. Так, по статье 13.11 Кодекса об административных правонарушениях за нарушение требований о сборе персональных данных граждане заплатят от двух до шести тысяч рублей, должностные лица – от 10 тысяч до 20 тысяч, юрлица – от 60 тысяч до 100 тысяч.

За повторное нарушение предусмотрены повышенные штрафы: для граждан – 4-12 тысяч рублей, для должностных лиц – 20-50 тысяч, для юрлиц – от 100 тысяч до 300 тысяч. Действующее законодательство предусматривает также ответственность за нарушение норм о правах потребителей.

Москва, Светлана Антонова

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