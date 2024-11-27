Госдума согласилась закрыть данные о деятельности органов власти при военном положении

Сегодня нижняя палата российского парламента одобрила во втором и третьем чтениях проект конституционного закона, разрешающего органам власти всех уровней, а также органам прокуратуры и следствия скрывать часть информации о своей деятельности во время военного положения.

В пояснительной записке к документу отмечается, что предполагается расширить перечень мер, принимаемых на территориях, на которых введено военное положение, возможностью ограничивать доступ к информации о деятельности федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов РФ, органов военного управления, местного самоуправления и организаций на основании указов главы государства.

Также законопроектом дополняются полномочия Верховного суда РФ, Генеральной прокуратуры РФ и Следственного комитета РФ на территориях, на которых введено военное положение, возможностью ограничивать доступ к информации о деятельности судов, органов прокуратуры и следственных органов Следственного комитета РФ.

Москва, Светлана Антонова

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