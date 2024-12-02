«Они больны душевно, пусть перебесятся»: Захарова охарактеризовала западные государства

Западные государства больны и огородились колючей проволокой. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на лекции семинара-совещания для лидеров и кураторов Международных клубов дружбы. По ее словам, Москва с нетерпением ожидает их выздоровления.

«Они [западные страны] сами закрылись, сами себя огородили колючей проволокой против нас. <…> Вот как к этому надо относиться, и не биться в эти двери. Кто-то говорит сохранять достоинство. Не только в этом дело. Достоинство само по себе не является просто самоцелью. Нужно понимать – человек болен. Мы понимаем, если это заразная история, то лучше сохранить момент непрямого общения», – пояснила Захарова, слова которой приводит ТАСС.

«Они больны душевно. <…> Пусть переболеют этим, пусть начнут выздоравливать. Мы к ним нормально относимся, сохраняем лучшее, что было в наших отношениях: мы не глумимся над их культурой, мы их точно не отменяем. Но мы даем им возможность перебеситься, переболеть, понять, посмотреть на себя со стороны. А те, кто хочет с нами общаться и умеет это делать, – всегда пожалуйста», – официальный представитель МИД РФ.

Москва, Светлана Антонова

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