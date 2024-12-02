российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 2 декабря 2024, 20:43 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное, Интервью

«Они больны душевно, пусть перебесятся»: Захарова охарактеризовала западные государства

Западные государства больны и огородились колючей проволокой. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на лекции семинара-совещания для лидеров и кураторов Международных клубов дружбы. По ее словам, Москва с нетерпением ожидает их выздоровления.

«Они [западные страны] сами закрылись, сами себя огородили колючей проволокой против нас. <…> Вот как к этому надо относиться, и не биться в эти двери. Кто-то говорит сохранять достоинство. Не только в этом дело. Достоинство само по себе не является просто самоцелью. Нужно понимать – человек болен. Мы понимаем, если это заразная история, то лучше сохранить момент непрямого общения», – пояснила Захарова, слова которой приводит ТАСС.

«Они больны душевно. <…> Пусть переболеют этим, пусть начнут выздоравливать. Мы к ним нормально относимся, сохраняем лучшее, что было в наших отношениях: мы не глумимся над их культурой, мы их точно не отменяем. Но мы даем им возможность перебеситься, переболеть, понять, посмотреть на себя со стороны. А те, кто хочет с нами общаться и умеет это делать, – всегда пожалуйста», – официальный представитель МИД РФ.

Москва, Светлана Антонова

Подписаться на ТГ-канал «Новый День – Передовица»

© 2024, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Метки / Европа

Польша получит военную поддержку из Норвегии / План США против России не сработал / МИД РФ: французские власти намеренно раздувают украинский кризис / Во Франции упавшая железная птица придавила 13 человек / Путин назвал новые цели «Орешника», курс рубля упал, в ВСУ призвали срочно мириться с Россией – большие итоги недели от РИА «Новый День» / Прибалтика скоро отключится от российской электросети / В Великобритании наркодилер перепутал номер и предложил полиции купить кокаин / СВР заявила, что западные «миротворцы» войдут на Украину ради ее раздела

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Европа, Центр России, В мире, Политика, Россия, Европа,