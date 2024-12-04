Захаровой аннулировали мальтийскую визу накануне заседания Совета МИД ОБСЕ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова лишилась визы в Мальту, где 5-6 декабря пройдет заседание Совета глав МИД ОБСЕ. В российском внешнеполитическом ведомстве назвали такое решение беспрецедентным.

«Беспрецедентным случаем стало аннулирование накануне мероприятия уже выданной Мальтийским председательством визы официальному представителю МИД России Марии Захаровой с формулировкой «в силу не зависящих от них обстоятельств», – говорится сообщении.

В ходе предстоящего Совета МИД России планирует уделить особое внимание «проблеме невыдачи виз членам российской делегации на различные мероприятия в системе ОБСЕ, в том числе на предстоящее заседание СМИД».

В российском дипломатическом ведомстве также подчеркнули, что ключевой темой предстоящего СМИД для российской делегации станет оценка возможности преодоления кризиса Организации накануне ее 50-летия. Российская сторона рассчитывает откровенно обсудить накопившиеся проблемы и пути их решения на принципиально новых условиях с соблюдением интересов всех государств-участников, отказом от философии «учеников и учителей» и т.д.

Москва, Светлана Антонова

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