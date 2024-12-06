В Госдуме отметили мужество Хинштейна: по сути – он идет на фронт и может стать целью украинских террористов

В комитете Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, который в последнее время возглавлял Александр Хинштейн и накануне был назначен врио губернатора Курской области, высоко оценили доверие президента и отметили личное мужество нового главы региона.

Как сказал в комментарии РИА «Новый День» заместитель председателя информационного комитета Госдумы Олег Матвейчев, по сути – Хинштейн идет на фронт и может стать целью украинских террористов.

«Прежде всего хочу поздравить Александра Евсеевича Хинштейна с назначением. Мы с ним вместе долго работали в Госдуме, в одном комитете. По мнению всех членов комитета, он является замечательным руководителем», – отметил парламентарий.

«Это огромное доверие, которое оказал ему президент, – возглавить такой очень непростой регион, находящийся сейчас фактически на военном положении. И это огромная ответственность, которая ложится на его плечи. Нужно подчеркнуть личное мужество Хинштейна, потому что он идет не на теплое местечко, а на фронт по сути дела. И он является целью для украинских террористов», – подчеркнул Матвейчев.

В то же время депутат обратил внимание, что Александр Хинштейн известен «как человек, который любит и умеет общаться с людьми». «Сейчас это очень требуется, потому что в ситуации, когда многие жители Курской области находятся в очень стрессовом положении, должен быть представитель власти, который от них не прячется, который близко к сердцу принимает их проблемы и решает эти проблемы», – констатировал он.

«Желаю ему успешно справиться с поставленными президентом задачами. Мы всем комитетом за него болеем», – заключил Матвейчев.

Москва, Анастасия Смирнова

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