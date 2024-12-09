российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 9 декабря 2024, 20:30 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное, Интервью

Дело на миллиард: суд вынес приговор махинаторам с госзакупками для нужд МВД

Замоскворецкий районный суд Москвы вынес обвинительный приговор по делу о крупном хищении при госзакупках для нужд МВД на сумму более 1,1 млрд рублей. По данным Следственного комитета, участники аферы провели многоэтапную преступную схему с привлечением ведущих представителей автомобильного бизнеса России, которые не были осведомлены о криминальных намерениях.

Среди фигурантов – бывший высокопоставленный сотрудник ГИБДД Евгений Никитенко, учредитель и гендиректор субподрядной организации Сергей Кузьменко и Денис Давыдов, а также представитель автоконцерна «Шкода» Елена Яковлева. Они признаны виновными в мошенничестве в особо крупном размере, совершенном с использованием служебного положения.

Следствием и судом установлено, что в 2019 году Сергею Кузьменко как учредителю организации, обладающей эксклюзивным правом на переоборудование гражданских транспортных средств в патрульные автомобили, стало известно о выделении МВД России значительных бюджетных средств для реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», которым в числе прочего предусмотрено обновление автопарка патрульных автомобилей Госавтоинспекции.

В результате умышленного завышения цен и нарушения принципов добросовестной ценовой конкуренции мошенническими действиями участников организованной группы по девяти государственным контрактам похищены денежные средства на сумму более 1,1 млрд рублей.

Приговором суда Никитенко назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением функции представителя власти на 2 года; Кузьменко – 7 лет 6 месяцев лишения свободы; Давыдову – 7 лет лишения свободы; Яковлевой – 6 лет лишения свободы. Наказание фигуранты будут отбывать в исправительной колонии общего режима.

Также суд постановил взыскать осужденных в пользу МВД возмещение причиненного материального ущерба свыше 1,1 млрд рублей.

Москва, Светлана Антонова

Подписаться на ТГ-канал «Новый День – Передовица»

© 2024, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Метки / Коррупция

Экс-глава крымского Ростехнадзора получил 6 лет колонии за взятку элитной квартирой / Путин назвал новые цели «Орешника», курс рубля упал, в ВСУ призвали срочно мириться с Россией – большие итоги недели от РИА «Новый День» / В Ростовской области замгубернатора и замминистра транспорта подозревают во взяточничестве / Концерну «Калашников» поставляли бракованные детали: ущерб превысил 30 млн рублей / Экс-мэра Петрозаводска подозревают во взяточничестве / В Подмосковье арестован первый замглавы Бронниц / В Подмосковье задержан глава регионального фонда капитального ремонта / В Москве экс-начальник отдела Департамента Минобороны РФ получил условный срок за коррупцию

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Россия, Скандалы и происшествия, Финансы, Экономика, Коррупция,