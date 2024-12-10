Госдума расширила перечень категорий граждан для получения статуса ветерана боевых действий

Сегодня нижняя палата российского парламента одобрила во втором и третьем чтениях закон, в соответствии с которым удостоверение ветерана боевых действий смогут оформить лица, которые не менее полугода работали в военно-гражданских администрациях Херсонской и Запорожской областей, а также обеспечивали выполнение задач СВО.

Кроме того, статус ветерана боевых действий смогут получить сотрудники МЧС, участвовавшие в поиске, обезвреживании и уничтожении взрывоопасных предметов на территориях Украины, Донецкой и Луганской народных республик с 24 февраля 2022 года, а также в Запорожской и Херсонской областях с 30 сентября 2022 года.

Как уточнили в пресс-службе Госдумы, граждане, которые в процессе выполнения задач СВО получили ранение, контузию или увечье, приведшие к инвалидности, будут признаны инвалидами боевых действий.

Москва, Светлана Антонова

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