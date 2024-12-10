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Вторник, 10 декабря 2024, 17:57 мск

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Госдума согласилась разрешить голосования собственников жилья через «Госуслуги»

Нижняя палата российского парламента одобрила во втором и третьем чтениях поправки в Жилищный кодекс РФ, которые позволят включить в процесс организации и проведения общих собраний собственников в электронном формате федеральный портал «Госуслуги».

Предполагается, что с 1 марта 2025 года появится право информировать собственников о планируемых общих собраниях, голосовать на них и там же размещать детализированные принятые решения. Кроме того, Минстрою будет поручено разработать параметры взаимодействия и информационного обмена между «Госуслугами» и региональными информационными системами.

Как полагают депутаты, закон повысит прозрачность и мобильность голосования, обеспечит легитимность таких собраний, поможет бороться с подделкой протоколов.

Москва, Светлана Антонова

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