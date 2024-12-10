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Вторник, 10 декабря 2024, 17:57 мск

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Госдума согласилась ввести наказание за продажу газосодержащих товаров детям

Госдума поддержала в первом чтении законопроект, который вводит ответственность за продажу несовершеннолетним бытовых газосодержащих товаров.

Так, за нарушение запрета продажи предполагается штраф для физических лиц до 60 тысяч рублей, для должностных лиц – до 300 тысяч, для юридических – до 600 тысяч рублей.

В Госдуме обратили внимание, что ограничительные и репрессивные меры необходимы на фоне обострения проблемы безопасности детей. По данным следственных органов, с 2016 года от токсикомании с использованием зажигалок, баллончиков для их заправки и других газосодержащих бытовых товаров погибли более 800 несовершеннолетних.

Вместе с тем известны случаи, когда такая продукция используется детьми в опасных играх, что также может привести к угрозе жизни и здоровью.

Москва, Светлана Антонова

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