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Вторник, 10 декабря 2024, 20:17 мск

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Госдума одобрила законопроект, позволяющий исключать организации из списка запрещенных в России

Нижняя палата российского парламента приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий возможность исключения движения «Талибан»*, представители которого руководят Афганистаном, из списка запрещенных организаций в России.

Как пояснили авторы документа, сейчас в российском законодательстве не предусмотрен механизм, допускающий отмену или приостановку статуса запрещенной организации. Предлагаемые в законопроекте изменения направлены на устранение этого правового пробела.

Так, согласно проекту закона, «запрет деятельности организации, включенной в единый федеральный список организаций, в том числе иностранных и международных организаций, признанных в соответствии с законодательством РФ террористическими, может быть временно приостановлен по решению суда РФ на основании заявления генерального прокурора РФ или его заместителя при наличии фактических данных о том, что такая организация после включения ее в указанный список прекратила осуществление деятельности, направленной на пропаганду, оправдание и поддержку терроризма».

*запрещенная в РФ экстремистская организация

Москва, Светлана Антонова

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Метки / Госдума

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