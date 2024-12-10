Госдума одобрила законопроект, позволяющий исключать организации из списка запрещенных в России

Нижняя палата российского парламента приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий возможность исключения движения «Талибан»*, представители которого руководят Афганистаном, из списка запрещенных организаций в России.

Как пояснили авторы документа, сейчас в российском законодательстве не предусмотрен механизм, допускающий отмену или приостановку статуса запрещенной организации. Предлагаемые в законопроекте изменения направлены на устранение этого правового пробела.

Так, согласно проекту закона, «запрет деятельности организации, включенной в единый федеральный список организаций, в том числе иностранных и международных организаций, признанных в соответствии с законодательством РФ террористическими, может быть временно приостановлен по решению суда РФ на основании заявления генерального прокурора РФ или его заместителя при наличии фактических данных о том, что такая организация после включения ее в указанный список прекратила осуществление деятельности, направленной на пропаганду, оправдание и поддержку терроризма».

*запрещенная в РФ экстремистская организация

Москва, Светлана Антонова

Подписаться на ТГ-канал «Новый День – Передовица»

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube