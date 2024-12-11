Госдума прекратила депутатские полномочия Хинштейна

Нижняя палата российского парламента проголосовала за постановление о досрочном прекращении депутатских полномочий Александра Хинштейна, который на прошлой неделе был назначен врио губернатора Курской области.

«Считать досрочно прекращенными полномочия депутата Государственной думы Хинштейна Александра Евсеевича, избранного по Самарскому одномандатному избирательному округу №158 (Самарская область), 5 декабря 2024 года на основании его письменного заявления о сложении депутатских полномочии в связи с назначением его временно исполняющим обязанности губернатора Курской области», – говорится в документе.

Президент РФ Владимир Путин 5 декабря подписал указ о назначении Хинштейна временно исполняющим обязанности губернатора Курской области.

Москва, Светлана Антонова

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