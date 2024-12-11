российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 11 декабря 2024, 14:22 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное, Интервью

Госдума прекратила депутатские полномочия Хинштейна

Архив. Фото: пресс-служба Кремля

Нижняя палата российского парламента проголосовала за постановление о досрочном прекращении депутатских полномочий Александра Хинштейна, который на прошлой неделе был назначен врио губернатора Курской области.

«Считать досрочно прекращенными полномочия депутата Государственной думы Хинштейна Александра Евсеевича, избранного по Самарскому одномандатному избирательному округу №158 (Самарская область), 5 декабря 2024 года на основании его письменного заявления о сложении депутатских полномочии в связи с назначением его временно исполняющим обязанности губернатора Курской области», – говорится в документе.

Президент РФ Владимир Путин 5 декабря подписал указ о назначении Хинштейна временно исполняющим обязанности губернатора Курской области.

Москва, Светлана Антонова

Подписаться на ТГ-канал «Новый День – Передовица»

© 2024, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Метки / Госдума

Госдума окончательно запретила принимать в школы детей мигрантов без знания русского языка / Алкоголь только после обследования у нарколога: для россиян придумали новое ограничение / Госдума одобрила законопроект, позволяющий исключать организации из списка запрещенных в России / Вплоть до исправительных работ: закон об ужесточении наказания за продажу вейпов детям прошел первое чтение / Госдума согласилась ввести наказание за продажу газосодержащих товаров детям / Госдума согласилась разрешить голосования собственников жилья через «Госуслуги» / Госдума одобрила законопроект о запрете принимать в школу детей, не говорящих по-русски / Госдума расширила перечень категорий граждан для получения статуса ветерана боевых действий

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Политика, Россия, Госдума,