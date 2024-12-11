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Госдума разрешила петь советские военные песни в День Победы и памятные даты

Сегодня нижняя палата российского парламента одобрила во втором и третьем чтениях закон, который разрешает свободно использовать любые произведения о Великой Отечественной войне, обнародованные до 26 декабря 1991 года, без согласия автора и выплаты авторского вознаграждения.

Как подчеркивают авторы инициативы, это позволит обеспечить беспрепятственный доступ россиян к музыкальным и иным произведениям, прославляющим героический подвиг и мужество советского народа при защите Родины в годы Великой Отечественной войны, будет способствовать защите исторической правды и воспитанию в обществе уважения к героям Отечества.

Предполагается, что перечень таких произведений сформирует правительство. Их можно будет публично исполнять, показывать и транслировать во время концертов, собраний, праздничных шествий и других мероприятий, приуроченных ко Дню Победы, Дню защитника Отечества и дням воинской славы.

Москва, Светлана Антонова

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