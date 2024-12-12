Госдума приравняла кальянные смеси к никотинсодержащей продукции

Сегодня нижняя палата российского парламента одобрила во втором и третьем чтениях поправки в законодательство, согласно которым все кальянные смеси будут приравнены к никотинсодержащей продукции.

Как пояснили в пресс-службе Госдумы, смесь, в составе которой массовая доля никотина менее 0,01%, по действующему законодательству, считается безникотиновой, и на нее не распространяются требования, предъявляемые к никотинсодержащей продукции. «Однако ничто не препятствует умышленно (чтобы спровоцировать тягу и увеличить спрос) добавлять в будто бы безникотиновые смеси минимальное или любое иное количество «скрытого» никотина», – отметили авторы документа.

На российском рынке представлены кальянные смеси с сотнями вкусов в упаковках массой от 25 до 250 г. Даже при массовой доле никотина менее 0,01% в 25-граммовой упаковке может содержаться до 2,5 мг никотина, а в 250-граммовой – до 25 мг. Такое количество эквивалентно 1-2 и 10-20 выкуренным сигаретам, уточнили разработчики законопроекта, обратив внимание, что кальянные смеси также содержат соединения, включенные в регистры потенциально токсичных и опасных химикатов.

Закон должен вступить в силу с 1 марта 2025 года.

Москва, Светлана Антонова

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