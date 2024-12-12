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Четверг, 12 декабря 2024, 21:37 мск

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В Москве арестован экс-губернатор Рязанской области

Басманный районный суд Москвы принял решение об аресте экс-губернатора Рязанской области Николая Любимова по уголовному делу о получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Об этом сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

Как уточняется, бывший руководитель региона пробудет в СИЗО, как минимум, 2 месяца.

По версии следствия, Любимов получил взятку в виде денег, иного имущества в особо крупном размере за общее покровительство и попустительство по службе в период руководства регионом.

Накануне, 11 декабря, Любимов сообщил, что слагает свои полномочия сенатора России от Рязанской области в Совфеде, и поблагодарил жителей региона

Москва, Светлана Антонова

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