Москва получила несколько предложений о площадках для переговоров Путина и Трампа

Москва получила несколько предложений от зарубежных лидеров о возможности организовать на их площадках переговоры российского лидера Владимира Путина с избранным президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщил помощник главы российского государства Юрий Ушаков.

«Я бы сказал, что, как ни странно, мы получили уже несколько предложений на этот счет от различных стран. Я не буду говорить, какие это страны, чтобы не предопределять возможное или невозможное развитие событий, но такие предложения делались и делаются», – сказал он (цитата по РИА «Новости»), отвечая на вопрос, не предлагали ли глава правительства Венгрии Виктор Орбан и премьер-министр Словакии Роберт Фицо свои страны в качестве площадки для переговоров между Путиным и Трампом.

Накануне Трамп заявил о намерении как можно скорее встретиться с президентом РФ для урегулирования конфликта на Украине. По его словам, он ожидает личной встречи в ближайшем будущем. Ранее российский лидер на итоговой пресс-конференции заявлял о готовности к переговорам с Трампом, отмечая при этом, что пока не знает, когда произойдет такая встреча.

Как уточнял сегодня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, на данный момент предпосылок для организации такой встречи нет.

Москва, Анастасия Смирнова

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