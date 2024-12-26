Банк России объяснил декабрьские колебания курса рубля

Банк России сообщил о стабилизации курса национальной валюты после резких колебаний в конце ноября – начале декабря, что повлияло на рост инфляционных ожиданий. Об этом говорится в материалах регулятора, опубликованных в телеграм-канале.

В Центробанке пояснили, что последнее ослабление рубля было связано с очередным пакетом санкций в отношении российских банков, что временно сказалось на расчетах по международным поставкам и создало препятствия для поступления валютной выручки на рынок.

«Возникшая неопределенность разово создала повышенный спрос на валюту как со стороны импортеров, так и компаний, которые должны были погашать свои валютные кредиты, из-за чего колебания курса усилились. Чтобы снизить их, Банк России приостановил плановые покупки валюты в ФНБ со своей стороны, чтобы уравновесить спрос и предложение на валюту», – уточнил ЦБ.

«Сейчас колебания курса снизились», – констатировал регулятор.

Официальный курс доллара на сегодня составляет 99,6125 рубля, евро – 103,9416, юаня – 13,6054.

Напомним, курс американской валюты в начале декабря достигал 108 рублей, европейской – 110 рублей, китайской – 14,6 рубля.

Москва, Светлана Антонова

Подписаться на ТГ-канал «Новый День – Передовица»

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube