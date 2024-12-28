МИД России объявил об ответных мерах на 15-й пакет санкций ЕС

Министерство иностранных дел РФ объявило об ответных мерах на решение ЕС о введении против России 15-го санкционного «пакета». Как подчеркивается в заявлении российского внешнеполитического ведомства, новое руководство Европейского союза продолжает агрессивно-конфронтационную политику.

«В ответ на эти недружественные действия российской стороной существенно расширен список представителей евроинститутов и стран-членов Евросоюза, которым в соответствии с Федеральным законом «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию» от 15 августа 1996 г. № 114-ФЗ запрещен въезд на территорию нашего государства», – уточнил МИД России.

Речь идет о представителях силовых ведомств, государственных и коммерческих организаций стран ЕС, гражданах стран-членов Евросоюза, ответственных за оказание военной помощи Киеву; сотрудниках евроструктур и государственных органов стран ЕС, причастных к преследованию российских должностных лиц за «незаконные аресты и вывоз людей с украинских территорий», занимающихся созданием «трибунала» в отношении российского руководства, выступающих за конфискацию российских госактивов или использование прибыли от них в интересах Киева, ответственных за введение санкций против нашей страны и пытающихся подорвать отношения России с другими государствами; «отличившихся» своей риторикой гражданских активистах и представителях научного сообщества, а также депутатах стран-членов ЕС и Европарламента, голосовавших за антироссийские резолюции и законопроекты.

«Подтверждаем, что любые недружественные акции со стороны Евросоюза будут и впредь получать своевременный и адекватный ответ», – заявил МИД России.

Москва, Светлана Антонова

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