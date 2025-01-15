«Удвоение» ЕГЭ: в Госдуме опасаются, что новый закон закроет дорогу в вузы для выпускников колледжей

Новый закон о введении Единого государственного экзамена (ЕГЭ) для выпускников учреждений среднего профессионального образования закроет многим дорогу для дальнейшего поступления в вузы. Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин, выступая сегодня на брифинге в нижней палате парламента.

Депутат обратил внимание, что проблема ЕГЭ входит в пятерку самых острых вопросов для россиян, но сейчас готовится ещё одна новация, связанная с единым госэкзаменом. «В Государственную Думу депутатами различных фракций внесён законопроект, я бы его назвал законопроектом об удвоении ЕГЭ… Предлагается применять единый государственный экзамен к тем, кто будет, хочет поступать в высшие учебные заведения не только после школы, но и после среднего профессионального образования», – пояснил он, выступив категорически против принятия этого документа.

«Законопроект, который предложили коллеги, практически закрывает дорогу в высшее образование тем, кто будет учиться по рабочим специальностям. Таких примерно 18% в системе среднего профессионального образования. Потому что там можно будет поступать без ЕГЭ, только если у вас тот же самый профиль. А какой профиль у сварщика?..» – подчеркнул Смолин.

Вместе с тем депутат обратил внимание, что подавляющее большинство студентов колледжей не готовы сдавать ЕГЭ. «В системе СПО меньше общеобразовательных предметов. В системе СПО меньше возможностей платить репетиторам. Поэтому фактически ЕГЭ будет удвоен. Сейчас около 40% всех ребят сдают ЕГЭ. А придется сдавать его около 80% всей молодежи», – пояснил парламентарий, добавив, что выплаты репетиторам могут достигнуть триллиона рублей, тогда как расходы бюджета на образование составляют полтора триллиона.

«Наше предложение в законе о народном образовании, образовании для всех, звучит следующим образом: ввести ЕГЭ в добровольный режим – только для тех, кто хочет его сдавать, непременно хочет из Омска поступить в Москву или в Питер. Остальных не мучить этим безобразием», – заключил Смолин.

Москва, Светлана Антонова

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