Кишинев обвинил Москву в «газовой» эскалации

Решение Москвы закупать газ для Приднестровья может спровоцировать эскалацию кризиса. Об этом заявил премьер-министр Молдавии Дорин Речан.

«Уже сейчас очевидно, что «Газпром» возобновит поставки в меньших объемах, что не позволит поставлять электроэнергию с левого берега (из Приднестровья) на правый. Таким образом Кремль хочет спровоцировать сценарий эскалации и конфликта», – сказал Речан, слова которого цитирует РБК.

Премьер-министр Молдавии считает, что Москва, возобновив поставки газа только в Приднестровье (через Украину его получала и Молдавия), хочет усилить давление на Кишинев, создать дестабилизирующую ситуацию, добиться установления в Молдавии «пророссийской» власти, а также увеличить давление на соседние Украину и Румынию.

Примечательно, что президент Молдавии Майя Санду отказалась встречаться с главой Приднестровья Вадимом Красносельским, который накануне обвинил Кишинев в нежелании урегулировать проблемную ситуацию с энергокризисом.

Сегодня в Кремле подтвердили, что Россия готова закупать газ для Приднестровья, но без участия Кишинева поставки «голубого топлива» в республику не могут быть гарантированы.

В настоящее время из-за отсутствия поставок газа Приднестровье оказалось на грани гуманитарной катастрофы. В ПМР остановлены промышленные предприятия, прекращена подача тепла в жилые дома и социальные объекты.

Напомним, в конце декабря «Газпром» объявил об ограничениях поставок «голубого топлива» в Молдавию с 1 января 2025 года. Как говорилось в сообщении российской компании, причиной решения стала задолженность АО «Молдовагаз». С начала 2025 года Украина также остановила транзит российского голубого топлива через свою газотранспортную систему.

Кишинев, Анастасия Смирнова

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